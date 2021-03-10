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20:51 10.03.2021

Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других - исследование

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Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других - исследование

Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние, сообщают западные СМИ со ссылкой на результаты исследования, проводимого Эксетерским университетом.

Исследователи сравнили данные примерно 55 тыс. пар участников, у которых выявили коронавирус между октябрем и январем и наблюдали за ними в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Участников исследования подобрали по ряду факторов, таких как возраст, пол и этническая принадлежность.

СМИ напоминают, что в январе британские власти, ссылаясь на ряд исследований, заявляли, что новый вариант коронавируса может быть на 40% смертоноснее.

Британский вариант COVID-19, известный как B.1.1.7, обнаружили в конце 2020 года, является одним из нескольких недавно появившихся штаммов коронавируса. Его распространение зафиксировано в ряде стран Европы и в США.

Профессор клеточной микробиологии в Редингском университете Саймон Кларк заявил, что высокая летальность вместе с быстрым распространением означают, что "данный вариант вируса представляет серьезную проблему для систем здравоохранения и политических стратегов".

СМИ отмечают, что хотя большинство производителей вакцин заявили, что уже разработанные вакцины эффективны против британского штамма коронавируса, другие варианты, например, обнаруженный в ЮАР, имеют мутации, что вызывает опасения в отношении выработки иммунного ответа.

Теги: #смертность #штамм #британия
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