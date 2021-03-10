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19:47 10.03.2021

ГБР сообщило о подозрении экс-главе инженерной службы воинской части по делу о гибели троих военнослужащих в зоне ООС

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ГБР сообщило о подозрении экс-главе инженерной службы воинской части по делу о гибели троих военнослужащих в зоне ООС

Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования гибели троих военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил 14 февраля 2021 года сообщили о подозрении бывшему начальнику инженерной службы воинской части, сообщает пресс-служба ГБР.

"По данным предварительного расследования, 27-летний руководитель инженерной службы воинской части достоверно знал о наличии неучтенных взрывоопасных предметов на асфальтированной дороге на территории ответственности воинской части (вблизи населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области). Несмотря на это он не принял надлежащих мер к обозначению местонахождения боеприпасов хорошо заметными знаками опасности, ограждению и охране опасного участка, а также его разминированию", - указывается в сообщении.

В результате халатности подозреваемого утром 14 февраля 2021 года, во время перехода группы военнослужащих для несения службы на другую позицию мимо не огражденных и не обозначенных противотанковых мин произошел взрыв. Трое военнослужащих-десантников погибли на месте.

Начальник инженерной службы воинской части, который после происшествия был уволен, подозревается в небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

"ГБР прилагает все усилия для раскрытия обстоятельств смерти военнослужащих на контролируемой территории. Так, следователями Бюро в кратчайшие сроки проведены неотложные осмотры места происшествия с привлечением саперов, допрошены более 60 человек, назначены и изучены выводы 15 экспертиз, среди которых военная, взрывотехническая, судебно-медицинская, иммунологические, баллистические, судебно-биологические. С учетом полученных доказательств уже сообщено первое подозрение, расследование всех обстоятельств происшествия продолжается", - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Как сообщалось, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и изменения военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных - капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.

Теги: #расследование #погибшие #оос #военнослужащие
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