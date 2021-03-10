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19:31 10.03.2021

СММ ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

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СММ ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) продолжала фиксировать рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе в течение предыдущих суток, 9 марта, сообщается на сайте международной организации.

В соответствии с отчётом организации, СММ ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня во вторник в Донецкой области и 26 в Луганской области. За предыдущий отчётный период их было меньше, соответственно, 105 таких нарушений в Донецкой и 20 в Луганской области.

Наблюдатели миссии слышали 77 нарушений режима прекращения огня, включая 54 взрыва неопределенного происхождения, неподалеку от Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приблизительно в то время, когда автобус с работниками станции следовал из ДФС.

Кроме того, в Луганской области вблизи населённого пункта Троицкое сотрудники СММ зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата малого радиуса, принадлежащего ОБСЕ.

Согласно данным отчёта, на протяжении 9 марта сотрудники СММ ОБСЕ продолжали осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах пгт Станица Луганская и г.Золотое (Луганская область) и Петровского (Донецкая область), на трех КПВВ, а также на трех соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Луганской области.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 132 взрывов, 1 450 пролетевший неопределенный боеприпас, 116 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 5 971 очередей и выстрелов.

 

Теги: #отчет #обсе #донбасс
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