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19:14 10.03.2021

Черногория просит срочной помощи у ЕС для борьбы с COVID-19

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Черногория просит срочной помощи у ЕС для борьбы с COVID-19

МИД Черногории запросил помощи в рамках Механизма гражданской защиты ЕС для сдерживания эпидемии COVID-19 в стране, информирует в среду черногорское издание "Победа".

По данным газеты, ввиду складывающейся в стране сложной эпидемиологической ситуации и для скорейшего начала массовой вакцинации ей необходимы врачи, техники и другой медицинский персонал.

"Победа" напоминает, что глава МИД Черногории Джордже Радулович уже направлял послание коллегам из стран ЕС и НАТО, в котором обратился за срочной помощью стране в борьбе с эпидемией COVID-19.

"Для того, чтобы мы могли противостоять этому вызову, мы снова обратились за дополнительной помощью к Механизму гражданской защиты ЕС. На сей раз нам необходимы людские ресурсы - врачи, техники, другой медицинский персонал, который, насколько позволяют условия, смог бы помочь черногорским коллегам в борьбе с инфекцией", - говорится в письме Радуловича, с которым ознакомились журналисты "Победы".

Ранее на этой неделе президент Черногории Мило Джуканович призвал правительство страны закрыть границы и ввести строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

"Данные о числе скончавшихся и о новых зарегистрированных случаях COVID-19 вызывают обеспокоенность. Я призываю правительство Черногории незамедлительно закрыть границы страны и ввести самые строгие эпидемиологические меры", - написал Джуканович в твиттере в понедельник.

Теги: #коронавирус #черногория
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