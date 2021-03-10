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19:10 10.03.2021

В Украине следует создать единую цифровую систему для потребителей жилкомуслуг

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В Украине следует создать единую цифровую систему для потребителей жилкомуслуг

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко считает необходимым создать в Украине единую унифицированную цифровую систему с целью защиты уязвимых потребителей жилищно-коммунальных услуг.

"Государство должно защищать своих граждан. Особенно это касается уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла. С соответствующей проблемой мы столкнулись, в частности, в этом отопительном сезоне. Мы должны создать унифицированную цифровую систему, как один из ключевых элементов устойчивого развития энергетического сектора", − сказал Витренко в ходе межведомственной тематической учредительной встречи в министерстве 9 марта, слова которого приведены в сообщении на сайте Минэнерго в среду.

В мероприятии приняли участие представители всех ведомств, которые, напрямую или косвенно, взаимодействуют с населением и участниками энергетического рынка на различных этапах поставки и потребления энергии, в частности, Министерства социальной политики Украины, Министерства финансов Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Антимонопольного комитета Украины.

"Создание унифицированной цифровой системы должно стать результатом совместных и скоординированных усилий этих государственных институтов. Ведь она должна содержать максимальный объем надежной и всеобъемлющей информации о потребителях жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы, которые они платят, объемы начисленных им субсидий и тому подобное", − отмечено в сообщении Минэнерго.

Кроме того, как считают в министерстве, система должна иметь сервисы для отслеживания расходов на "коммуналку" и их анализа, а также для изменения поставщика комуслуг.

"В результате анализа мы даже наперед сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", − заверил Витренко.

По информации ведомства, унифицированная цифровая система не предусматривает отмены или изменения нынешнего механизма коммунальных субсидий, а дополнит ее для большего удобства и полноты охвата информации.

В дальнейшем к работе системы будут привлечены операторы систем транспортировки газа, системы передачи электроэнергии и распределительных сетей.

Теги: #сервис #жилкомуслуги
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