Почти четверть американцев не желают вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Примерно 25% жителей США не хотели бы проходить вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на результаты опроса общественного мнения Университета Монмута.

При этом 36% из этой категории опрошенных отнесли себя к республиканцам, 31% - к сторонникам независимых политических сил, 6% - к демократам.

"Принадлежность к партии всегда была разделительной чертой в отношении пандемии. Новый вызов для администрации (президента США Джо - ИФ) Байдена - это возможность того, что больше сторонников независимых сил присоединится к республиканцам в плане скептического отношения к вакцине", - заявил директор исследовательского института при Университете Монмута Патрик Мюррей.

Исследование также показало, что лиц, не желающих получить вакцину, больше среди белых американцев, чем у представителей других расовых групп.

Между тем, 60% опрошенных оценивает положительно, как продвигается в США вакцинация. Однако 53% полагают, что, напротив, американское общество в целом продемонстрировало неготовность к эпидемии коронавируса.

21% респондентов думает, что обстановка в США вернется к "нормальной" к лету 2021 года, 40% - к концу 2021 года, 27% относят восстановление обычного уклада жизни к более отдаленной перспективе, а 9% считает, что возвращение к прошлому невозможно.

Телефонный опрос проходил с 25 февраля по 1 марта с участием 802 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составила 3,5 процентного пункта.

Всего в США, по данным статистического портала Worldometers, диагностированы свыше 29,8 млн случаев вируса при более чем 540,6 тыс. летальных исходов. Вылечились свыше 20,5 млн человек. США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев вируса и по смертности.