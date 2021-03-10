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18:47 10.03.2021

Руководство ВМС Украины обсудило с представителями НАТО углубление сотрудничества

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Руководство ВМС Украины обсудило с представителями НАТО углубление сотрудничества

В Одессе состоялась встреча начальника штаба, заместителя командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирала Андрея Тарасова с представителями Постоянной морской противоминной группы НАТО №2, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

Тарасов поблагодарил НАТО за внимание, которое Альянс уделяет Украине.

"Ярким свидетельством этого является заход постоянно действующей группы НАТО к нам в порт Одессы. В прошлом году уже заходила постоянно действующая группа противоминных кораблей с которыми мы отрабатывали совместные тренировки типа PASSEХ в Черном море, это очень важно для нас, постоянно получать опыт, сотрудничать и иметь надежных друзей непосредственно у нас в гостях", - заявил Тарасов.

"У нас есть дальнейшие планы по увеличению нашего вклада в совместных действиях в составе НАТО. Сейчас мы восстанавливаем наши способности, которые были частично утрачены в 14-м году и надеемся, что наше участие в совместных действиях с НАТО будет только расти", - добавил он.

В свою очередь руководство Постоянной морской противоминной группы НАТО №2 отметило важность кооперации и поблагодарило украинскую сторону за теплый прием.

"Взаимное развитие и взаимная кооперация очень важны для Североатлантического альянса. Мы хотим быть как можно ближе к странам, обеспечивающим безопасность, мир и стабильность. Собственно кооперация в Черном море является очень важной для НАТО, мы и в дальнейшем планируем развивать наши взаимоотношения с Украиной. Наша главная цель, как постоянной противоминной группы и наше пребывание здесь - это увеличение совместимости с кораблями ВМС ВС Украины", - заявил командир группы.

Как сообщалось, в среду в акваторию Одесского морского порта зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2 - корабль обеспечения "S. MEHMET PASA" ВМС Турецкой Республики и противоминные корабли "AYVALIK" ВМС Турецкой Республики, "TAJO" Королевских ВМС Испании, "LUPU DINESCU" МС Румынии.

Во время визита планируется проведение совместных с ВМС ВС Украины тренировок в акватории Черного моря.

 

Теги: #вмс_всу #нато
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