Съезд судей частично обновил состав Совета судей

Делегаты XVIII очередного съезда судей, который проходит в Киеве, частично избрали новый состав Совета судей.

После первого этапа тайного голосования за новый состав Совета судей остались вакантными шесть должностей по квоте местных общих судов, 12 кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов, были включены в список для повторного голосования.

Обновленный Совет судей будет состоять из 32 судей.

Кроме того делегаты съезда в среду повторно проголосуют за судью Конституционного суда по своей квоте.

Трансляция съезда судей ведется на странице Совета судей Украины в Фейсбук: .