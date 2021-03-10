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18:18 10.03.2021

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Южное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - указывается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ОС в районе Авдеевки и Водяного были обстреляны из автоматических станковых гранатометов.

Подразделения ОС не открывали огонь в ответ. Потерь среди украинских военнослужащих нет. О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.

 

Теги: #всу #оос #сводка
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