Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Южное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - указывается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ОС в районе Авдеевки и Водяного были обстреляны из автоматических станковых гранатометов.

Подразделения ОС не открывали огонь в ответ. Потерь среди украинских военнослужащих нет. О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.