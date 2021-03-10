События

17:44 10.03.2021

Съезд судей повторно проголосует за судью КС по своей квоте

1 мин читать
Съезд судей повторно проголосует за судью КС по своей квоте

Делегаты XVIII очередного съезда судей с первого раза не избрали судью Конституционного суда Украины по своей квоте, ни один кандидат не набрал достаточного для избрания количества голосов.

В бюллетень для тайного голосования изначально были включены 7 кандидатов: судья Деснянского районного суда Киева Валерия Бабко, глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко, судья Высшего административного суда в отставке Михаил Цуркан, профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им И. Франко Оксана Грищук, судья Харьковского апелляционного суда Виктор Яцына, судьи Верховного Суда Николай Гусак и Александр Прокопенко.

В бюллетень для повторного тайного голосования включены два кандидата – Коровайко и Прокопенко, которые получили больше всего голосов делегатов съезда.

Также съезд своим решением должен утвердить обновленный состав Совета судей Украины, первый этап голосования по избранию членов Совета уже состоялся. Обновленный Совет судей будет состоять из 32 судей.

 

Теги: #конституционный_суд #судья
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:54 04.03.2021
Совет судей Украины решил перенести место проведения съезда судей

Совет судей Украины решил перенести место проведения съезда судей

11:25 04.03.2021
КС приступил к слушанию дела относительно возможности привлечения президента Украины к административной ответственности

КС приступил к слушанию дела относительно возможности привлечения президента Украины к административной ответственности

18:51 02.03.2021
И.о. директора ГБР: в ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным производствам, где фигурирует Тупицкий

И.о. директора ГБР: в ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным производствам, где фигурирует Тупицкий

17:11 02.03.2021
Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

17:06 02.03.2021
Апелляционный админсуд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации ПриватБанка

Апелляционный админсуд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации ПриватБанка

15:37 02.03.2021
ВСП и КСУ отказались согласовывать проекты порядков проверки деклараций судей – ЦПК

ВСП и КСУ отказались согласовывать проекты порядков проверки деклараций судей – ЦПК

18:51 26.02.2021
Зеленский отстранил Тупицкого с поста судьи КС с 28 февраля сроком на один месяц – указ

Зеленский отстранил Тупицкого с поста судьи КС с 28 февраля сроком на один месяц – указ

18:47 26.02.2021
В Верховный суд поступил второй иск по обжалованию указа президента об отстранении Тупицкого от должности судьи КС Украины

В Верховный суд поступил второй иск по обжалованию указа президента об отстранении Тупицкого от должности судьи КС Украины

20:04 25.02.2021
С 1 марта начнется прием документов для участия в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от Украины

С 1 марта начнется прием документов для участия в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от Украины

14:51 24.02.2021
Назначенный Радой судья КС Кичун принял присягу

Назначенный Радой судья КС Кичун принял присягу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Съезд судей частично обновил состав Совета судей

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

По инициативе стран-членов Совбеза ООН в пятницу в формате "Арриа" пройдет заседание по Крыму

В акваторию Одесского морпорта зашли четыре корабля НАТО – Минобороны Украины

Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти четверть американцев не желают вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Руководство ВМС Украины обсудило с представителями НАТО углубление сотрудничества

Съезд судей частично обновил состав Совета судей

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Замдиректора одного из институтов НАН Украины уличен во взяточничестве - СБУ

В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных Covid-19– мэр

Шесть школ Киевской области ушли на каникулы на две недели раньше из-за роста заболеваемости Covid-19 и ОРВИ

"Укрзализныця" внесла изменения в график курсирования пригородных и региональных поездов в "красных" областях

В Украине разработают программу развития кинотеатров в небольших городах

Кабмин на время карантина разрешил дистанционно подтверждать статус безработного

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА