Съезд судей повторно проголосует за судью КС по своей квоте

Делегаты XVIII очередного съезда судей с первого раза не избрали судью Конституционного суда Украины по своей квоте, ни один кандидат не набрал достаточного для избрания количества голосов.

В бюллетень для тайного голосования изначально были включены 7 кандидатов: судья Деснянского районного суда Киева Валерия Бабко, глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко, судья Высшего административного суда в отставке Михаил Цуркан, профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им И. Франко Оксана Грищук, судья Харьковского апелляционного суда Виктор Яцына, судьи Верховного Суда Николай Гусак и Александр Прокопенко.

В бюллетень для повторного тайного голосования включены два кандидата – Коровайко и Прокопенко, которые получили больше всего голосов делегатов съезда.

Также съезд своим решением должен утвердить обновленный состав Совета судей Украины, первый этап голосования по избранию членов Совета уже состоялся. Обновленный Совет судей будет состоять из 32 судей.