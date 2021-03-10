Шесть школ Киевской области ушли на каникулы на две недели раньше из-за роста заболеваемости Covid-19 и ОРВИ

Весенние каникулы в шести учреждениях общего среднего образования Киевской области продлятся с 9 по 14 марта в связи со стремительным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщается на странице Киевской областной государственной администрации в Facebook в среду.

Как сообщает Департамент образования и науки обладминистрации, на каникулах находятся ученики Калиновской, Дымерской, Немешаевской и Березанской объединенных территориальных громад.

В 47 территориальных громадах области весенние каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта, в остальных 15 громадах - с 29 марта до 4 апреля.

"В Киевской области значительно увеличилось количество больных коронавирусом и ОРВИ. Предпринимаем комплексные меры по нераспространению заболевания. Школьные каникулы могут способствовать ограничению социальных контактов и снижению рисков распространения вирусов", - подчеркнул глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Он также отметил, что в области продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. "На сегодня первую дозу вакцины в Киевской области получили 1429 человек и кампания набирает обороты. Должны сделать все необходимое, чтобы уберечь жизнь и здоровье жителей Киевской области", - добавил Володин.