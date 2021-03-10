"Укрзализныця" внесла изменения в график курсирования пригородных и региональных поездов в "красных" областях

"Укрзализныця", согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, изменяет и уточняет график курсирования пригородных и региональных поездов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Согласно сообщению на сайте компании, с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:

- № 6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров;

- № 6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый;

- № 6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск,

- № 6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;

- № 6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск;

- № 6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск;

- № 6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя;

- № 6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя;

- № 6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.

Временно приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов - Черновцы - Львов.

В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов № 887/888-№890 / 889 Коростень - Винница - Коростень и № 877/878 Коростень - Житомир.

С 7 марта запрещена посадка/высадка пассажиров в пределах Житомирской области на региональные поезда:

- № 867 Киев - Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;

- № 868 Жмеринка - Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;

- № 885 Киев - Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

- № 870 Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

В Закарпатской области с 8 марта временно приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов - Ужгород - Львов.

При этом пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила суммарно 10 спецрейсов из и в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно уехать из карантинной зоны.