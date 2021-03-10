События

15:41 10.03.2021

В Украине разработают программу развития кинотеатров в небольших городах

1 мин читать
В Украине разработают программу развития кинотеатров в небольших городах

Министерство культуры и информационной политики Украины работает над государственной программой развития малых кинотеатров в небольших городах.

"Сейчас президентом поставлено задание и мы работаем над разработкой концепции новой государственной программы развития малых кинотеатров в небольших городах", - сказал первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев на всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду в Киеве.

По его словам, уже определено пять пилотных областей, и в трех территориальных громадах каждой из областей будет реализовываться программа поддержки малых кинотеатров.

Кроме того, Карандеев рассказал, что министерство планирует завершить разработку общегосударственной целевой программы поддержки кинематографа до конца 2021 года.

Теги: #минкультуры #кинотеатры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 10.03.2021
Минкульт предлагает интегрировать реестр недвижимых памяток культурного наследия в е-системы градостроительства

Минкульт предлагает интегрировать реестр недвижимых памяток культурного наследия в е-системы градостроительства

11:11 10.03.2021
Ткаченко поддерживает отсрочку на полтора года штрафов за нарушение языкового законодательства

Ткаченко поддерживает отсрочку на полтора года штрафов за нарушение языкового законодательства

10:52 10.03.2021
Ткаченко надеется получить полмиллиарда долларов дополнительных поступлений в Украину для копродукционной кооперации в кинематографе

Ткаченко надеется получить полмиллиарда долларов дополнительных поступлений в Украину для копродукционной кооперации в кинематографе

11:35 09.03.2021
Доступ к российскому телевидению достаточно значительный, и украинцы активно его смотрят - Ткаченко

Доступ к российскому телевидению достаточно значительный, и украинцы активно его смотрят - Ткаченко

11:36 08.03.2021
Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

10:58 04.03.2021
Из перечня угрожающих нацбезопасности лиц с 2015 года исключено 4 человека – Минкультуры Украины

Из перечня угрожающих нацбезопасности лиц с 2015 года исключено 4 человека – Минкультуры Украины

12:05 02.03.2021
Минкультуры просит ФГИ передать ему Гостиный двор в Киеве

Минкультуры просит ФГИ передать ему Гостиный двор в Киеве

11:50 26.02.2021
Минкультуры Украины против необоснованного блокирования интернет-ресурсов

Минкультуры Украины против необоснованного блокирования интернет-ресурсов

14:50 22.02.2021
Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

17:09 19.02.2021
Минкультуры объявило конкурс по разработке айдентики к 30-ой годовщине независимости Украины

Минкультуры объявило конкурс по разработке айдентики к 30-ой годовщине независимости Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

По инициативе стран-членов Совбеза ООН в пятницу в формате "Арриа" пройдет заседание по Крыму

В акваторию Одесского морпорта зашли четыре корабля НАТО – Минобороны Украины

Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

Правоохранители разоблачили масштабную преступную схему выдачи разрешений на оружие за взятки, организованную должностными лицами Нацполиции

В МИД опровергли информацию о поставке украинского оружия в Беларусь для совершения терактов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" внесла изменения в график курсирования пригородных и региональных поездов в "красных" областях

Кабмин на время карантина разрешил дистанционно подтверждать статус безработного

По инициативе стран-членов Совбеза ООН в пятницу в формате "Арриа" пройдет заседание по Крыму

Языковой омбудсмен обратится в МОН из-за "празднования" открытия женских уборных в госуниверситете телекоммуникаций в Киеве

Таиланд разрешил туристам проходить карантин на яхтах

Кабмин начнет еженедельно объявлять конкурсы на замещение вакансий на госслужбе с 17 марта – Немчинов

В акваторию Одесского морпорта зашли четыре корабля НАТО – Минобороны Украины

Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

В Украине намерены мониторить экологическую ситуацию на временно оккупированных территориях с помощью спутников

НАПК составило и направило в суд админпротоколы в отношении Садового

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА