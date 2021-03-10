Кабмин на время карантина разрешил дистанционно подтверждать статус безработного

Кабинет министров разрешил дистанционно подтверждать статус безработного, а также усовершенствовал другие механизмы работы Государственной службы занятости.

Соответствующее постановление правительство приняло в среду без обсуждения.

Как пояснило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте, постановление позволяет безработному подтверждать свой статус на период карантина без посещения центра занятости, а также увеличивает с 10 до 30 дней срок подачи в центры занятости документов для предоставления такого статуса в режиме онлайн.

Помимо этого, вводится дистанционное составление плана трудоустройства, а также предусматривается право на прохождение профподготовки лицам, уволенным с военной службы после участии в АТО по достижении пенсионного возраста.

Как отметило Минэкономики, документ также распространяет право на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих лиц, получающих государственную соцпомощь малообеспеченным семьям.