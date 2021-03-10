Языковой омбудсмен обратится в МОН из-за "празднования" открытия женских уборных в госуниверситете телекоммуникаций в Киеве

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подготовил обращение в Министерство образования и науки (МОН) из-за проведения торжественного открытия женских уборных в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве.

"Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец. Как уполномоченный подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного "действа". Что-то там не то", - написал Креминь в социальной сети Facebook.

Ранее в СМИ было обнародовано видео, на котором представители Государственного университета телекоммуникаций ко дню 8 Марта провели торжественное мероприятие по открытию женских уборных. Мероприятие проводилось на русском языке.