Кабмин начнет еженедельно объявлять конкурсы на замещение вакансий на госслужбе с 17 марта – Немчинов

Кабинет министров Украины поручил еженедельно объявлять 4 конкурса на замещение контрактных вакансий и 1 на другие вакантные должности государственной службы.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины было принято протокольное решение осуществлять объявления конкурсов еженедельно по такому ориентировочному подходу: 4 конкурса (на должности, занятые на основании контрактов) + 1 "обычный" конкурс (на другие вакантные должности), начиная с 17 марта 2021 года", - написал Немчинов в Телеграм-канале.

По его словам, общее количество заключенных контрактов на должности государственной службы категории "А", на которые должен быть объявлен конкурс, составляет 91, из них по 74 субъектом назначения является правительство, а в отношении 17 - другие субъекты назначения.

В то же время, кроме объявления вышеупомянутых конкурсов есть потребность в объявлении конкурсов на должности высшего корпуса, которые остаются вакантными, но не заполнялись путем отбора на время карантина.

"Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы подготовлен проект поочередного проведения конкурсов из расчета на шесть месяцев (с 17 марта по 25 августа 2021 года), организации проведения всех этапов конкурсного отбора и эффективной работы Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы", - добавил министр.

Немчинов подчеркнул, что таким образом правительством будет обеспечено объявления 115 конкурсов и назначение лиц на соответствующие должности по их результатам.

Как сообщалось, 23 февраля Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о продлении срока полномочий исполняющих обязанности министров.

Президент заявил, что поддерживает восстановление конкурсов на должности государственной службы, но просит Раду изъять из закона 2021 года нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Зеленский обратил внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы о назначении по представлению премьера членов правительства, говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что непринятие Верховной Радой в течение длительного времени решения о назначении министра неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего центрального органа исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики в определенной сфере.

В этой связи Зеленский предложил парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на поддержку народных депутатов.

4 марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал обновленный закон, который дал Кабмину возможность возобновить проведение конкурсов на должности на госслужбе.