НАПК составило и направило в суд админпротоколы в отношении Садового

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за последние две недели составило и направило в суд 84 административных протокола, в частности в отношении мэра Львова Андрея Садового и судьи Конституционного суда в отставке Михаила Гультая.

Как сообщает пресс-служба НАПК, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов направлены в суд протоколы в отношении:

- бывшего и.о. председателя Государственной налоговой службы (ГНС) в Черновицкой области Бориса Акименко (26 админпротоколов)

- мэра Львова Андрея Садового (14 админпротоколов);

- старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области Юрия Савьяка (8 админпротоколов)

- бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области Валерия Лесницкого (26 админпротоколов).

Также были направленф в суд админпротоколы в отношении Михаила Гультая, судьи Конституционного суда Украины в отставке.

"Протокол составлен в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации должностного лица, которые отличаются от достоверных на общую сумму около 1 млн грн (876 759,05 грн)", - сообщили в НАПК.

Кроме того, из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий: "Патриотическая партия Украины" (руководитель - Николай Габер); "Украинская народная партия" (руководитель - Александр Клименко); "Новая политика" (руководитель - Александр Янчук); "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна" (руководитель - Николай Томенко).