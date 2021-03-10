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12:38 10.03.2021

Названы лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021г.

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Названы лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021г.

Шевченковский комитет объявил имена лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Комитета, победителями третьего тура конкурса стали:

- в номинации "Литература": Оксана Луцишина, писательница - роман "Иван и Феба";

- в номинации "Публицистика, журналистика": Станислав Асеев, журналист - книга эссе "В изоляции";

- в номинации "Музыкальное искусство": Александра Андрусик (директор), Евгений Шимальский (соучредитель), Екатерина Сула (исполнительный продюсер) "Агентства УХО"- серия концертов вокальной музыки "Архитектура голоса";

- в номинации "Театральное искусство": Сергей Маслобойщиков (режиссер-постановщик, художник-сценограф), Наталья Рудюк (художник по костюмам), Александр Бегма (композитор) - спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии "Лисна писня" Леси Украинки Национального академического драматического театра им.И.Франко ;

- в номинации "Киноискусство": Валентин Васянович (режиссер), Владлен Одуденко (художник-постановщик) - игровой фильм "Атлантида";

- в номинации "Визуальные искусства": Борис Михайлов, художник - художественный проект "Испытание смертью".

Торжественная церемония объявления лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021г. состоится в мае в Каневе.

Теги: #шевченковская_премия #лауреаты
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