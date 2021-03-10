События

12:30 10.03.2021

В МИД опровергли информацию о поставке украинского оружия в Беларусь для совершения терактов

1 мин читать
В МИД опровергли информацию о поставке украинского оружия в Беларусь для совершения терактов

Украина категорически отвергает информацию, обнародованную председателем Комитета госбезопасности Белоруси Иваном Тертелем, о поставке крупных партий "оружия из Украины" в Беларусь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - отметил Николенко в сообщении в Twitter в среду.

Белорусские СМИ сообщили, что председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что из Украины в Беларусь поставлялись огромные партии оружия для проведения терактов.

"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - цитирует его слова портал Naviny.by

 

Теги: #николенко #оружие #беларусь #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 10.03.2021
Правоохранители раскрыли коррупционную схему выдачи разрешений на огнестрельное оружие

Правоохранители раскрыли коррупционную схему выдачи разрешений на огнестрельное оружие

10:55 10.03.2021
МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

10:34 10.03.2021
Минск высылает польского дипломата - МИД

Минск высылает польского дипломата - МИД

22:08 09.03.2021
Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

17:54 09.03.2021
Тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации - Кулеба

Тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации - Кулеба

12:33 09.03.2021
МИД Украины презентовало элементы Крымской хартии послам иностранных государств в Украине

МИД Украины презентовало элементы Крымской хартии послам иностранных государств в Украине

17:54 08.03.2021
МИД Украины запустило Интернет-проект о женщинах в дипломатии

МИД Украины запустило Интернет-проект о женщинах в дипломатии

06:41 08.03.2021
В Беларуси зафиксировано более 2,5 тыс. преступлений, связанных с протестами

В Беларуси зафиксировано более 2,5 тыс. преступлений, связанных с протестами

04:42 08.03.2021
Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России

Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России

18:10 05.03.2021
Украинские депутаты инициируют проверку МАГАТЭ безопасности Белорусской АЭС

Украинские депутаты инициируют проверку МАГАТЭ безопасности Белорусской АЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В многоэтажке в Бердянске произошел взрыв, погибли два человека – СМИ

Гендиректор "Софии Киевской" пожаловалась на концерты с громкой музыкой на Софийской площади

В Святошинском районе Киева 14-летняя школьница выпала с 18-го этажа - полиция

В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Названы лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021г.

Замглавы ОП анонсировал строительство конгресс-холла и музея во Львове

В многоэтажке в Бердянске произошел взрыв, погибли два человека – СМИ

На программу "Большая реставрация" выделено рекордные 2 млрд грн – замглавы Офиса президента

Отбор проектов "Большой реставрации" может начаться со следующей недели – глава НИИ "Укрпроектреставрация"

В Украине в четверг сохранится холодная погода, местами возможен небольшой снег

Минкульт предлагает интегрировать реестр недвижимых памяток культурного наследия в е-системы градостроительства

Гендиректор "Софии Киевской" пожаловалась на концерты с громкой музыкой на Софийской площади

Правоохранители разоблачили схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины

Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доли вакцинировавшего от COVID-19 населения - данные

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА