В МИД опровергли информацию о поставке украинского оружия в Беларусь для совершения терактов

Украина категорически отвергает информацию, обнародованную председателем Комитета госбезопасности Белоруси Иваном Тертелем, о поставке крупных партий "оружия из Украины" в Беларусь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - отметил Николенко в сообщении в Twitter в среду.

Белорусские СМИ сообщили, что председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что из Украины в Беларусь поставлялись огромные партии оружия для проведения терактов.

"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - цитирует его слова портал Naviny.by