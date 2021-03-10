В многоэтажке в Бердянске произошел взрыв, погибли два человека – СМИ

В г.Бердянск Запорожской области утром в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, еще одна женщина госпитализирована, сообщает местное издание "Бердянск 24".

По информации издания, в среду в 9:40 в Бердянский районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в квартире на седьмом этажа по улице Волонтеров произошел взрыв.

На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - два человека 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

"Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая оценка и квалификация", - сообщили в СМИ.