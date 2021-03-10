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12:02 10.03.2021

На программу "Большая реставрация" выделено рекордные 2 млрд грн – замглавы Офиса президента

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На программу "Большая реставрация" выделено рекордные 2 млрд грн – замглавы Офиса президента

Заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко заявил об открытии новой программы в рамках "Большой стройки" под названием "Большая реставрация", на которую государство выделило 2 млрд грн.

"Президентом было принято решение об открытии новой программы в рамках "Большой стройки", которая называется "Большая реставрация". Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия - театров, замков, музеев, крепостей и так далее … На программу "Большая реставрация" выделена рекордная сумма в истории Украины - 2 миллиарда грн", - заявил Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду в Киеве.

Главной целью "Большой реставрации" замглавы ОП назвал сохранение культурного наследия, подчеркнув, что "это важно и для государства, и лично для президента".

Он также отметил, что в начале прошлого года в Офисе президента "задумывались о том, что в стране много объектов, которые продолжают разрушаться". Таких объектов культурного наследия появлялось "все больше и больше, именно поэтому было принято такое решение об их реставрации".

"Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые - мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о собственной стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу", - заявил Тимошенко.

Он добавил, что "такова реальность, что не будет много людей выезжать за границу и в этом году, поэтому цель государства заключается в том, чтобы люди узнавали больше про Украину".

По его словам, на некоторых объектах работы уже начались и их темпы будут расти.

Теги: #опу #бюджет #тимошенко #реставрация
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