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11:59 10.03.2021

Отбор проектов "Большой реставрации" может начаться со следующей недели – глава НИИ "Укрпроектреставрация"

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Отбор проектов "Большой реставрации" может начаться со следующей недели – глава НИИ "Укрпроектреставрация"

Руководитель НИИ "Укрпроектреставрация" Василий Тимкович рассчитывает на старт отбора проектов по программе "Большая реставрация" со следующей недели.

"Вчера впервые собрались будущие комиссии по отбору проектов "Большой реставрации". Было заявлено, что на следующей неделе, очевидно, начнутся регулярные заседания, где будет избран глава экспертной комиссии, секретарь, после чего они смогут приступить к рассмотрению проектов, если они будут подготовлены рабочей группой", – сказал он на Всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду.

По его словам, согласно постановлению, пока отбираться будут только объекты в государственной собственности, однако есть понимание о необходимости включения в список и объектов коммунальной собственности.

Кроме того, в первую очередь в программу будут включены объекты с готовой документацией и доступной инфраструктурой.

Теги: #недвижимость #укрпроектреставрация #проекты #реставрация
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