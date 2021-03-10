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11:56 10.03.2021

В Украине в четверг сохранится холодная погода, местами возможен небольшой снег

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В Украине в четверг сохранится холодная погода, местами возможен небольшой снег

В ближайшие сутки в Украине погоду в большинстве областей по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 11 марта, в Украине без осадков, лишь в западных областях ночью местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер юго-восточный (на Левобережье - северо-восточный), 5-10 м/с, в юго-восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в восточных и северо-восточных областях до 15°, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами 1-4° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье до 6° тепла, на востоке страны 0-5° мороза.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.  Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 марта самая высокая температура днем была (+16,9°) в 1914 году, самая низкая ночью (-20,3°) в 1898 году.

В пятницу ночью, 12 марта, в западных областях, днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, ожидается мокрый снег, днем на западе с дождем.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, на Левобережье 10-15° мороза, в западной части от 4° мороза до 1° тепла; днем в Украине  от 3° мороза до 2° тепла, на западе и местами на юге страны 2-7° тепла.

В Карпатах – умеренный, ночью местами значительный снег,  метель,  порывы ветра 25-30 м/с; температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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