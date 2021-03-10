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11:43 10.03.2021

Минкульт предлагает интегрировать реестр недвижимых памяток культурного наследия в е-системы градостроительства

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Минкульт предлагает интегрировать реестр недвижимых памяток культурного наследия в е-системы градостроительства

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает создание электронной инфраструктуры в сфере охраны культурного наследия и интеграцию реестров в электронные системы в сфере градостроительства для предотвращения застройки исторических ареалов.

"На наш взгляд, все процедуры разрешительного характера в сфере охраны наследия должны быть прозрачными, четкими, одинаковыми для всех. Для этого мы предлагаем законодательное введение электронной инфраструктуры данных, которая состоит из реестра объектов недвижимого наследия, из общего портала, доступного для всех, и специальных кабинетов, где уполномоченные лица могут вносить те или иные данные, которые будут интегрированы и передаются в другие госреестры", – сказала замминистра культуры и информационной политики Светлана Фоменко на всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду.

По ее словам, через год-два это позволит предотвратить застройку охраняемых территорий, так как данные об ограничениях будут учитываться при выдаче разрешений на строительство.

"Мы хотим, чтобы автоматом фундаментом и базисом разрешительной документации в сфере строительства в исторических ареалах в первую очередь были документы, которые защищают наследие. Если их нет, они нарушаются, и это разрушает объекты, то последующие согласительные процедуры невозможны", – отметила она.

Кроме того, министерство предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере сохранения культурного наследия.

Законодательные изменения также предполагают определение собственника культурных памяток, а также создание специальных органов в сфере охраны культурного наследия на местах и расширение их полномочий в этой сфере. Кроме того, проект предполагает введение статуса утраченной памятки и проведение конкурса для развития территорий под такими объектами.

Теги: #недвижимость #минкультуры #наследие #реестры
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