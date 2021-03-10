Правоохранители разоблачили схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины

Украинские правоохранители разоблачили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая наладила "черный" рынок услуг по незаконной легализации иностранцев путем заключения фиктивных браков и псевдотрудоустройства, сообщает управление коммуникации Национальной полиции в среду.

"Предварительно установлено, что за время существования такого "бизнеса" злоумышленники узаконили пребывания в Украине более двух сотен иностранных граждан", - отмечают правоохранители.

Они отмечают, что участники преступной группы "путем манипуляций с миграционным законодательством" способствовали отдельным категориям иностранных граждан в приобретении права законного проживания.

"Схема" легализации состояла в организации фиктивных браков с гражданками Украины, а также в псевдотрудоустройстве иностранцев на предприятиях", - подчеркивают в Нацполиции.

Там уточняют, что процедура "получения" вида (на жительство – ИФ) для иностранцев путем заключения фиктивного брака стоила около 2000 долларов США, из них фиктивная жена получала чуть больше 300 долларов США. Оставшиеся средства присваивали себе организаторы "схемы" незаконной легализации иностранцев.

"Следующий способ легализации - получение вида на жительство на основании разрешений об использовании труда иностранцев. Цена такой услуги составляла в среднем 2000 долларов США. Фигуранты создали более 30 юридических лиц для прикрытия указанного механизма незаконной легализации", - сообщил начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев.

Отмечается, что организаторами "бизнеса" стали выходец одной из стран Кавказского региона, адвокат и бывший сотрудник Государственной миграционной службы Украины. Они непосредственно руководили действиями своих подчиненных, контролировали финансовые расчеты за предоставление противоправных услуг, координировали поиск потенциальных клиентов.

В ходе проведения санкционированных обысков у фигурантов, правоохранители изъяли около 150 свидетельств о браке между иностранцами и гражданами Украины, более 100 оформленных разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, полученных на основании сфальсифицированных данных.

Также было изъято более 100 готовых пакетов документов для подачи в миграционную службу с целью получения удостоверений, 40 регистрационных дел и печатей юридических лиц, печати органов Государственной миграционной службы (ГМСУ) по заверению подлинности документов, более 50 видов на жительство, 80 паспортов граждан иностранных государств, доверенности, банковские карточки, компьютерную технику, мобильные терминалы, флэш-накопители.

Также представители миграционной полиции вместе с ГМСУ начали процесс отмены уже действующих незаконно оформленных документов.

"Действия правонарушителей квалифицированы по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следователи полиции проводят мероприятия по установлению имущества, приобретенного преступным путем, с целью его ареста", - отмечают правоохранители.

Они добавляют, что в местах возможного незаконного трудоустройства иностранцев и пребывания лиц, использующих упомянутые вида, были проведены рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства.

По их результатам выявлено около 30 нарушителей миграционного законодательства. Сейчас они привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев в страны происхождения.