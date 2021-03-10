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11:27 10.03.2021

Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доли вакцинировавшего от COVID-19 населения - данные

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Сейшелы, Израиль и Великобритания лидируют по доли вакцинировавшего от COVID-19 населения - данные

Сейшельские острова стали лидером среди стран по доли населения, привитого как минимум первой дозой вакцины от коронавируса COVID-19, пишет в среду газета Le Figaro со ссылкой на подсчеты научного портала Our World in Data.

Согласно этим данным, на Сейшелах (97 тыс. жителей) вакцинировались первой частью препарата от COVID-19 уже 58% населения страны. На втором месте по этому показателю идет Израиль, вакцинировавший 57% населения в 9 млн человек.

На третьем месте по вакцинации населения - Великобритания (население - около 66 млн). Согласно опубликованным данным, первую часть вакцины получили 32% населения.

В ТОП-10 стран по доли привитого как минимум первой дозой вакцины от коронавируса населения входят также Чили, Бахрейн, США, Барбадос, Сербия, Мальта и Марокко.

Еще десятки стран привили от 1 до 10% своего населения.

Газета отмечает, что по последним данным, хотя бы первую дозу прививки от COVID-19 получили 2,39 жителей планеты.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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