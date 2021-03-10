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11:11 10.03.2021

Ткаченко поддерживает отсрочку на полтора года штрафов за нарушение языкового законодательства

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Ткаченко поддерживает отсрочку на полтора года штрафов за нарушение языкового законодательства

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает отсрочку на полтора года штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчук, Потураева и Корниенко, которые отсрочивают введение штрафов на полтора года до момента введения всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду.

Ткаченко пояснил, что за этот период можно будет провести промоцию изучения украинского языка, в частности введение бесплатных курсов во всех регионов, что не было сделано ранее.

"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине с Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может говорить на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство население, которое не владеет в достаточной мене украинским языком, в том, что его необходимо учить", - добавил министр.

Как сообщалось, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает категорически против инициатив отдельных депутатов Верховной Рады, которые инициируют отмену штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Теги: #ткаченко #минкультуры #язык
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