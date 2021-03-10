За сутки в Киеве выявили 644 случая заражения коронавирусом, умерли 17 человек

В течение прошедших суток, 9 марта, в украинской столице обнаружили 644 случая заболевания COVID-19, от осложнений болезни умерли 17 киевлян, сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

"644 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 17 человек. Всего за период пандемии в городе 2 809 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 143 161", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду.

Он отметил, что, за прошедшие сутки, COVID-19 заболели 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, а также 21 девочка в возрасте от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 116, в Оболонском - 85 и в Дарницком районе - 79", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева уточнил, что в столичные больницы госпитализировали 60 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 356 человек.

В целом, за всё время пандемии, коронавирус победили 96 686 киевлян.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 5 687 человек, умерло 219 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.