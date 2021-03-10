Замглавы Офиса президента анонсировал обновление инфраструктуры Хортицы и завершение строительства Запорожского моста

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал масштабное обновление инфраструктуры острова Хортица, а также заявил о планах по завершению строительства Запорожского моста в текущем году.

"На острове Хортица многое нужно делать. Это фактически магнит Украины. У нас там большие планы, и в этом году много чего будет сделано – обновим парк, сделаем логистику в парке, спортивные объекты, музеи. И, к тому же, там проходит мост – Запорожский, который уже строили 15 лет и никак не могли построить, мы закончим его в этом году", - заявил Тимошенко во время форума "Украина 30. Культутра. Медиа. Туризм" в Киеве в среду.