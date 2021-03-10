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10:34 10.03.2021

Минск высылает польского дипломата - МИД

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Беларусь высылает консула генерального консульства Республики Польша в Бресте за участие в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", говорится в сообщении на сайте белорусского МИД во вторник.

"9 марта 2021 года в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - отметили в министерстве.

В этой связи, подчеркнули в МИД, польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями".

Теги: #польша #консул #беларусь
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