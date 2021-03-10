События

10:21 10.03.2021

Сезон речной навигации на Днепре открыт – Госслужба морского и речного транспорта

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Сезон речной навигации на Днепре открыт – Госслужба морского и речного транспорта

На всех судоходных шлюзах Днепровского каскада с 10 марта начался сезон речной навигации 2021 года, который продлится по 31 декабря, сообщила пресс-служба Государственной службы морского и речного транспорта Украины в среду.

По данным Службы, даты открытия и закрытия навигации могут быть изменены с учетом метеорологических условий, а сроки закрытия навигации могут быть пересмотрены после проведения техосмотра судоходных шлюзов в августе 2021 года.

Госслужба уточнила, что прекращение судопропуска возможно в период с 08:00 до 17:00 каждые сутки из-за ремонта шлюзов.

По данным ведомства, в минувшем году сезон навигации по Днепру начался 6 марта на гидротехнических сооружениях нижнего каскада — Каховском шлюзе и продлился по 15 января 2021 года.

Теги: #навигация #днепр
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