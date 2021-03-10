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09:19 10.03.2021

В феврале админграницу с Крымом пересекли более 27 тысяч человек – ГПСУ

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В феврале админграницу с Крымом пересекли более 27 тысяч человек – ГПСУ

В течение февраля 2021 года административную границу с временно оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 27,3 тысяч человек, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду.

Отмечается, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на админгранице со временно оккупированным полуостровом продолжают функционировать в штатном режиме с соблюдением требований карантинных правил.

"Подавляющее большинство граждан пересекает КПВВ с целью решения социально-бытовых проблем, посещение близких родственников, обучение и тому подобное", - сообщают в ГПСУ.

Там добавляют, что в феврале этого года админграницу в обоих направлениях пересекло 27,3 тысяч человек и более 3,2 тысяч транспортных средств. При этом, как на подконтрольную украинской власти территорию, так на оккупированный полуостров направлялось примерно одинаковое количество людей.

Сообщается, что в феврале пограничники отказали в пропуске через КПВВ 38 иностранцам и 36 гражданам Украины.

"Причиной не пропуска стало обнаружение чужих, недействительных, технически неисправных документов, а также поддельных отметок ГПСУ", - уточняют пограничники.

Они отмечают, что в прошлом месяце они обнаружили 125 человек, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и выезда из нее и составили 185 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму почти 215 тысяч грн.

"При этом отметим, что распространение пандемии COVID-19 существенно повлияло на общий пассажиропоток через КПВВ. В течение двух первых месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого пассажиропоток лиц и транспортных средств через админграницу с Крымом снизился на 84,4% лиц и 87,6% соответственно", – резюмируют пограничники.

Теги: #крым #госпогранслужба
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