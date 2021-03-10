Число заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, число жертв - 2,6 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 117 млн 556 тыс. 299, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 610 тыс. 128, выздоровели более 92 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 94 тыс. 540 инфицированных COVID-19, зафиксировано 527 тыс. 643 летальных исхода, излечились около 20 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 262 тыс. 707, число скончавшихся - 158 тыс. 69, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 122 тыс. 429 заболевших, из них умерли 268 тыс. 370 человек, вылечились более 9,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 336,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 627 человек, Индии - 114, Бразилии - 1 тыс. 257.