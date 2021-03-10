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08:25 10.03.2021

В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

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В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 377 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 5 687 человек, умерло 219 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 904 человека; летальных случаев - 219; выздоровело – 5 687 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 416 438 человек, 27 423 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 204 916 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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