События

07:51 10.03.2021

С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

2 мин читать
С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 10 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 09 марта, российские наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

"9 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. В районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное войска оккупантов обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденне противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от поселка Троицкое населенных пунктов Пищевик и Зализное российские захватчики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также было замечено обустройства противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкое… Боевых потерь среди наших военных нет" - отметили в штабе ООС.

На все обстрелы со стороны российских наемников украинские защитники открывали ответный огонь.

"Все нарушения со стороны российско-оккупационных войск свидетельствуют о нежелании Российской Федерации и ее наемников выполнять достигнутые договоренности и дальнейшую эскалацию обстановки в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 10.03.2021
В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

07:13 10.03.2021
В больницах Польши остается 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии – ГСЧС

В больницах Польши остается 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии – ГСЧС

04:06 10.03.2021
На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

03:11 10.03.2021
1,7 тыс. служащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне еще на два месяца – СМИ

1,7 тыс. служащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне еще на два месяца – СМИ

03:08 10.03.2021
Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Украины, будет презентован в четверг, 11 марта – Ермак

Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Украины, будет презентован в четверг, 11 марта – Ермак

02:13 10.03.2021
Глава ОПУ: СММ ОБСЕ должно взять на себя больше полномочий в части контроля режима прекращения огня на Донбассе

Глава ОПУ: СММ ОБСЕ должно взять на себя больше полномочий в части контроля режима прекращения огня на Донбассе

02:08 10.03.2021
Ермак: ждём реакции России на мирный план урегулирования конфликта на Донбассе

Ермак: ждём реакции России на мирный план урегулирования конфликта на Донбассе

22:08 09.03.2021
Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

18:45 09.03.2021
Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

18:43 09.03.2021
Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Адвокат Порошенко требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове пятого президента на допрос

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США объявил о введении санкций в отношении двух иранцев из КСИР

SpaceX перенесла на сутки запуск новой группы из 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX в среду запустит на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink

Керри назвал Европу наилучшим союзником США в борьбе с изменением климата

В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

Съезд судей избрал трех из четырех членов ВСП по своей квоте

Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

Суд Киева арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве киберполицейского

Возле Львова полиция со стрельбой и погоней задержала водителя легкового автомобиля

СММ ОБСЕ зафиксировала более сотни нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА