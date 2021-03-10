С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 10 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 09 марта, российские наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

"9 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. В районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное войска оккупантов обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденне противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от поселка Троицкое населенных пунктов Пищевик и Зализное российские захватчики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также было замечено обустройства противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкое… Боевых потерь среди наших военных нет" - отметили в штабе ООС.

На все обстрелы со стороны российских наемников украинские защитники открывали ответный огонь.

"Все нарушения со стороны российско-оккупационных войск свидетельствуют о нежелании Российской Федерации и ее наемников выполнять достигнутые договоренности и дальнейшую эскалацию обстановки в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/