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06:07 10.03.2021

Госдеп США объявил о введении санкций в отношении двух иранцев из КСИР

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Госдеп США объявил о введении санкций в отношении двух иранцев из КСИР

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций в отношении двух граждан Ирана из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за их причастность к нарушениям прав человека.

"Я объявляю о внесении в список следователей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Хемматиана и Масуда Сафдари (...) за их причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию политических заключенных и лиц, задержанных во время протестов в 2019 и 2020 годах в Иране", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном Госдепом.

Он уточнил, что данные лица и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в США.

По его словам, США продолжат практику привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека и злоупотреблениях в Иране.

"Мы также будем работать с нашими союзниками, чтобы способствовать привлечению к ответственности за такие нарушения и злоупотребления. США будут продолжать поддерживать права людей в Иране и требовать, чтобы иранское правительство относилось к своему народу с уважением", - добавил Блинкен.

Теги: #сша #санкции #иран
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