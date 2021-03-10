События

05:07 10.03.2021

SpaceX перенесла на сутки запуск новой группы из 60 интернет-спутников Starlink

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апуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в среду, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Планируем осуществить запуск спутников Starlink 11 марта в 03:13 по времени Восточного побережья США в связи с необходимостью дополнительного времени для предстартовых проверок", - говорится в сообщении.

Это будет уже 21-й запуск на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1203 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.

Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #перенос #сша #спутник
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