События

04:06 10.03.2021

На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 553 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 147 человека, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером во вторник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 9 марта, за последние сутки 147 человек выздоровели, 46 421 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 59 667 новых случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 107 человек.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1780 образцов.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

 

им

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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