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03:11 10.03.2021

1,7 тыс. служащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне еще на два месяца – СМИ

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1,7 тыс. служащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне еще на два месяца – СМИ

Представители Минобороны США заявили во вторник, что планируют одобрить продление пребывания войск Национальной гвардии в Капитолии США еще на два месяца, сообщает Fox News.

По данным телеканала, примерно 1,7 тыс. гвардейцев будут продолжать служить в Капитолии.

Отмечается, что гвардейцы, как ожидается, прибудут из разных штатов по всей стране.

Ранее полиция Капитолия отправила в Пентагон запрос о продлении пребывания гвардейцев в столице.

После нападения сторонников Трампа 6 января на Капитолий, в результате которого погибли пять человек, 25 тыс. служащих Нацгвардии были направлены в Вашингтон, чтобы обеспечить повышенную безопасность во время инаугурации президента Джо Байдена.

Численность нацгвардейцев постепенно сокращалась. К середине марта они должны были покинуть город.

Однако один из источников сообщил Fox News еще в прошлом месяце, что "наивно думать, что в середине марта войска уйдут".

Тем временем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить, есть ли какой-либо потенциал для того, чтобы войска Национальной гвардии постоянно оставались в Капитолии США.

"Я не думаю, что кто-то может ответить на этот вопрос прямо сейчас", - сказал он Fox News.

Теги: #вашингтон #нацгвардия #украина
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