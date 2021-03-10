Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Украины, будет презентован в четверг, 11 марта – Ермак

Центр противодействия дезинформации, о создании которого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ходе первого дня форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", будет презентован общественности в четверг, 11 марта, заявил глава офиса президента Укрианы Андрей Ермак.

"В четверг на этой неделе во время форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм», который инициировал Зеленский, будет презентован международный центр противодействия дезинформации", - сообщил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта.

Он добавил, что "к сотрудничеству с центром Украина приглашает всех международных партнеров".

"Считаем, что наши немецкие друзья и коллеги одними из первых присоединятся к этой идее, потому что сегодня Украина есть действительно, к сожалению, плацдармом, где контринформация, в первую очередь, со стороны Российской Федерации используется постоянно. Потому мы (Украина – ИФ) имеем большой опыт противодействия и и очень надеемся что сможем скоординировать наши усилия с международными партнёрами", - подытожил Ермак.

Как сообщалось, Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине центра противодействия дезинформации, который в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде.

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