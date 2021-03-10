События

02:13 10.03.2021

Глава ОПУ: СММ ОБСЕ должно взять на себя больше полномочий в части контроля режима прекращения огня на Донбассе

1 мин читать
Глава ОПУ: СММ ОБСЕ должно взять на себя больше полномочий в части контроля режима прекращения огня на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна расширить мандат своей деятельности в зоне боевых действий на Донбассе за счёт увеличения полномочий по усилению контроля режима прекращения огня, считает глава офиса президента Украина Андрей Ермак.

"Мы сегодня считаем, что контроль за ним (прекращением огня – ИФ) должен быть более жёстким. Мы считаем, что ОБСЕ должно взять на себя больше полномочий, мы считаем, что они должны сегодня немного расширить свой мандат, потому что сегодня существуют все условия, чтобы этот режим выполнялся", - заявил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта.

Он также добавил, что "режим тишины на Донбассе действительно существует с лета 2020 года, и благодаря его соблюдению потери среди военнослужащих стали в разы меньше".

"На сегодняшний день наиболее значимым достижением является многомесячный режим прекращения огня, который, к сожалению, бывает с элементами провокаций, однако в последние месяцы эти провокации критически увеличивались. Мы потеряли за несколько последних месяцев 11 наших героев, и несколько десятков были ранены", - подытожил Ермак.

Как сообщалось, 22 июля в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе участники договорились о режиме полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на линии соприкосновения, который вступил в силу с полуночи 27 июля.

Теги: #обсе #ермак #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:08 10.03.2021
Ермак: ждём реакции России на мирный план урегулирования конфликта на Донбассе

Ермак: ждём реакции России на мирный план урегулирования конфликта на Донбассе

22:08 09.03.2021
Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

20:10 09.03.2021
СММ ОБСЕ зафиксировала более сотни нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки

СММ ОБСЕ зафиксировала более сотни нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки

16:38 09.03.2021
Инфляция в Украине в феврале в годовом измерении ускорилась до 7,5% – Госстат

Инфляция в Украине в феврале в годовом измерении ускорилась до 7,5% – Госстат

22:11 08.03.2021
СММ ОБСЕ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие выходные

СММ ОБСЕ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие выходные

11:36 08.03.2021
Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

11:20 08.03.2021
В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

11:13 08.03.2021
Таран: Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов Минобороны

Таран: Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов Минобороны

10:52 08.03.2021
После смертельного ДТП в Польше 24 украинца остаются в больнице, девять из них в тяжелом состоянии

После смертельного ДТП в Польше 24 украинца остаются в больнице, девять из них в тяжелом состоянии

10:34 08.03.2021
Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта

Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Адвокат Порошенко требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове пятого президента на допрос

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX в среду запустит на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink

Керри назвал Европу наилучшим союзником США в борьбе с изменением климата

В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

Съезд судей избрал трех из четырех членов ВСП по своей квоте

Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

Суд Киева арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве киберполицейского

Возле Львова полиция со стрельбой и погоней задержала водителя легкового автомобиля

Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Аваков обсудил с главой польского МВД подробности ДТП с украинским рейсовым автобусом

Премьеры Чехии и Венгрии посетят Израиль для опыта по вакцинации от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА