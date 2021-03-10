Глава ОПУ: СММ ОБСЕ должно взять на себя больше полномочий в части контроля режима прекращения огня на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна расширить мандат своей деятельности в зоне боевых действий на Донбассе за счёт увеличения полномочий по усилению контроля режима прекращения огня, считает глава офиса президента Украина Андрей Ермак.

"Мы сегодня считаем, что контроль за ним (прекращением огня – ИФ) должен быть более жёстким. Мы считаем, что ОБСЕ должно взять на себя больше полномочий, мы считаем, что они должны сегодня немного расширить свой мандат, потому что сегодня существуют все условия, чтобы этот режим выполнялся", - заявил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта.

Он также добавил, что "режим тишины на Донбассе действительно существует с лета 2020 года, и благодаря его соблюдению потери среди военнослужащих стали в разы меньше".

"На сегодняшний день наиболее значимым достижением является многомесячный режим прекращения огня, который, к сожалению, бывает с элементами провокаций, однако в последние месяцы эти провокации критически увеличивались. Мы потеряли за несколько последних месяцев 11 наших героев, и несколько десятков были ранены", - подытожил Ермак.

Как сообщалось, 22 июля в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе участники договорились о режиме полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на линии соприкосновения, который вступил в силу с полуночи 27 июля.