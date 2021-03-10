Керри назвал Европу наилучшим союзником США в борьбе с изменением климата

США и Европейский союз должны и дальше укреплять сотрудничество в борьбе с изменением климата, заявил во вторник спецпосланник президента США по климату Джон Керри во время визита в Европейскую комиссию (ЕК) в Брюсселе.

"Я приехал сюда, чтобы возобновить диалог с нашими друзьями в Европе о сотрудничестве по климату", - заявил он во время совместного выхода к прессе с первым зампредом ЕК Франсом Тиммермансом

При этом Керри напомнил, что президент США Джо Байден определил климатические изменения в качестве одной из важнейших проблем, которую намерена решать его администрация.

Керри назвал проблему климата "чрезвычайно серьезным кризисом", перед которым стоит человечество.

"Это - кризис, но в то же время и величайшее окно возможностей, пожалуй, со времен промышленной революции", - отметил он. - Это исключительное время для обновления наших экономик, когда появятся новые продукты, новые технологии"...

"И у нас нет лучше партнеров, чем наши друзья в Европе, в ЕС, - сказал Керри. - Для нас сейчас важно быть союзниками, и это мы сегодня обсуждали".

По его словам, нет ни одной страны, которая могла бы в одиночку преодолеть климатический кризис, и понадобятся усилия не только правительств, но и гражданского общества, частного сектора. Потребуются многие триллионы долларов, но бездействие обойдется дороже.

Спецпосланник США подчеркнул, что начавшееся десятилетие должно стать временем действий. Поэтому президент Байден проводит в апреле международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, чтобы "поднять уровень целей".

Этот форум подготовит 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая запланирована в ноябре в Глазго.

"Настал момент. Глазго - последняя лучшая возможность, которая у нас есть, и самая лучшая надежда на то, что мир объединится на основе Парижа", - сказал Керри, имея в виду Парижское соглашение 2015 года по изменению климата.

По итогам визита Керри в Европейскую комиссию принято совместное заявление.

США заявили о стремлении достичь нулевого выброса парниковых газов не позднее 2050 года. Они объявят о своем национальном вкладе в цели Парижского соглашения не позднее "саммита лидеров по климату", собираемого 22 апреля президентом Байденом.

ЕС подтверждает свое обязательство к 2050 году "обеспечить климатическую нейтральность" и намерен повысить свои климатические цели к 2030 году, сократив выбросы как минимум на 55% по сравнению с 1990 годом. В июне ожидается принятие комплексного пакета мер "Fit for 55".

Организуемый США саммит задуман как возрождение Форума крупнейших экономик по энергетике и изменению климата на уровне государственных лидеров. Это будет "одной из ключевых вех на пути успеху 26-й конференции в Глазго", подчеркивается в заявлении.

Через две недели начнутся дискуссии на высоком уровне, которые помогут собрать "международную критическую массу".

"Сегодня мы также решили работать вместе и с другими странами, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения мира справиться с разрушительными последствиями изменения климата", - говорится в документе.