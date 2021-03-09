Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

Во время работы 46-й сессии Совета ООН по правам человека Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 и призвала Иран к полному и прозрачному расследованию обстоятельств трагедии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что специальные докладчики Совета ООН по правам человека Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором изложили ряд серьезных обвинений и не получили на это письмо официальный ответ от иранской стороны.

"Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв. Мы призываем Иран: безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар; немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами; обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии; предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии", - подытожили в МИД Украины.