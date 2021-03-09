События

22:08 09.03.2021

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

1 мин читать
Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 - МИД

Во время работы 46-й сессии Совета ООН по правам человека Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752 и призвала Иран к полному и прозрачному расследованию обстоятельств трагедии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что специальные докладчики Совета ООН по правам человека Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором изложили ряд серьезных обвинений и не получили на это письмо официальный ответ от иранской стороны.

"Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв. Мы призываем Иран: безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар; немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами; обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии; предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии", - подытожили в МИД Украины.

Теги: #заявление #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:54 09.03.2021
Тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации - Кулеба

Тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации - Кулеба

16:38 09.03.2021
Инфляция в Украине в феврале в годовом измерении ускорилась до 7,5% – Госстат

Инфляция в Украине в феврале в годовом измерении ускорилась до 7,5% – Госстат

12:33 09.03.2021
МИД Украины презентовало элементы Крымской хартии послам иностранных государств в Украине

МИД Украины презентовало элементы Крымской хартии послам иностранных государств в Украине

17:54 08.03.2021
МИД Украины запустило Интернет-проект о женщинах в дипломатии

МИД Украины запустило Интернет-проект о женщинах в дипломатии

11:36 08.03.2021
Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

11:20 08.03.2021
В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

11:13 08.03.2021
Таран: Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов Минобороны

Таран: Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов Минобороны

10:52 08.03.2021
После смертельного ДТП в Польше 24 украинца остаются в больнице, девять из них в тяжелом состоянии

После смертельного ДТП в Польше 24 украинца остаются в больнице, девять из них в тяжелом состоянии

10:34 08.03.2021
Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта

Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта

09:51 08.03.2021
На Буковине на COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети

На Буковине на COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Адвокат Порошенко требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове пятого президента на допрос

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

Съезд судей избрал трех из четырех членов ВСП по своей квоте

Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

Суд Киева арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве киберполицейского

Возле Львова полиция со стрельбой и погоней задержала водителя легкового автомобиля

СММ ОБСЕ зафиксировала более сотни нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки

Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Аваков обсудил с главой польского МВД подробности ДТП с украинским рейсовым автобусом

Премьеры Чехии и Венгрии посетят Израиль для опыта по вакцинации от COVID-19

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в феврале оставался повышенным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА