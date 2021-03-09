Съезд судей избрал трех из четырех членов ВСП по своей квоте

Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали судей Сергея Болотина, Виталия Салихова и Валерия Сухового членами Высшего совета правосудия (ВСП) по квоте съезда судей.

Тайным голосованием наибольшее количество голосов делегатов съезда получили судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерий Суховой.

Решением съезда эти трое судей избраны членами ВСП и приняли присягу перед съездом судей.

Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали приблизительное равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд проведет повторное голосование.

Работа съезда судей в Киеве продлится еще два дня, планируется избрание еще одного члена ВСП, судьи Конституционного суда, а также переизбрание Совета судей Украины.

Трансляция съезда судей ведется на странице Совета судей Украины в Фейсбук: https://www.facebook.com/judiciarypressoffice/videos/439544810703667