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20:32 09.03.2021

Суд Киева арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве киберполицейского

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Суд Киева арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве киберполицейского

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога подозреваемой в убийстве киберполицейского.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, соответствующее решение суд принял во вторник, 9 марта.

Подозреваемой грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают мотивы совершенного преступления. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщалось, 7 марта 2021 у дома по проспекту Бажана в Киеве обнаружили тело 37-летней старшего инспектора одного из департаментов Нацполиции Украины с многочисленными колото-резаными ранениями.

По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали 37-летнюю жительницу столицы. Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемым и погибшим, которые были между собой знакомы. В дальнейшем по показаниям подозреваемой изъято предполагаемое орудие преступления - нож.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #киев #полиция #убийство
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