События

20:17 09.03.2021

Возле Львова полиция со стрельбой и погоней задержала водителя легкового автомобиля

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Возле Львова полиция со стрельбой и погоней задержала водителя легкового автомобиля

Сотрудники управления патрульной полиции во Львовской области задержали 30-летнего водителя, который убегал от полиции, повредив при этом ограду остановки общественного транспорта и стреляя в полицейских из ружья, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

Отмечается, что около 15:00 неподалеку от села Запытов на трассе Киев-Чоп, патрульные приказали остановиться водителю "Шевроле", который проехал железнодорожный проезд на красный свет, однако нарушитель начал убегать от полицейских и по дороге повредил остановку общественного транспорта. В селе Запытов водитель "Шевроле" выехал в поле, где автомобиль застрял.

"Он вышел из автомобиля, взяв с собой вероятно ружье и начал угрожать стрельбой, если ему не дадут убежать. Во время побега мужчина трижды выстрелил: сначала в воздух, а потом дважды в сторону полицейских", - указано в сообщении патрульной полиции.

Полицейские также применили оружие, чтобы остановить беглеца. Его задержали, обошлось без потерпевших.

У 30-летнего мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Сообщается, что правоохранители предварительно квалифицировали инцидент как покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 348 УК Украины).

Теги: #львов #стрельба #задержание
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