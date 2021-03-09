СММ ОБСЕ зафиксировала более сотни нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий рост количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки 8 марта, сообщается на сайте международной организации.

Так, согласно данным отчёта, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. За сутки накануне было зафиксировано 9 таких нарушений.

В Луганской области миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня в то время, как накануне сотрудники не документировали ни одного такого случая.

СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

При этом, СММ обнаружила присутствие 4 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") на участке разведения в районе Золотого, двое из которых прошли вглубь участка приблизительно в 350 метров, а затем вернулись.

Кроме того, сотрудники Миссии наблюдали за ситуацией с передвижением гражданского населения, в том числе на 4 контрольных пунктах въезда-выезда и на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. Наблюдатели посетили 2 неконтролируемых правительством пункта пропуска на границе в Луганской области.

При этом отмечается, что свобода передвижения миссии была по-прежнему ограничена.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 030 взрывов, 1 438 пролетевших неопределенных боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 932 очередей и выстрелов).