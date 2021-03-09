События

19:57 09.03.2021

Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

2 мин читать
Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Продолжение реформы системы здравоохранения требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19, сообщается по итогам совещания о стратегии развития системы здравоохранения и социальной политики в Украине у президента Владимира Зеленского.

"Наша цель - это здоровый украинец. У каждого нашего гражданина должно быть доступ к высококачественным медицинским услугам. Необходимо обеспечить финансирование медицинских учреждений и, конечно, достойные зарплаты наших медиков", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов представил в ходе совещания систему перехода к эффективной страховой медицине, диверсификации источников и увеличения финансирования отрасли, развития новых учреждений для оказания высокоспециализированных услуг. Также он остановился на развитии профилактической составляющей здравоохранения.

"Наша стратегия содержит как крупные направления развития медицины, например повышение качества медицинской продукции, лекарств, бесперебойный доступ к инновационным лекарственных средств, стимулирования развития добровольного медицинского страхования, так и детализированные приложения, например, уменьшение количества женских онкологических заболеваний, улучшение оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - подчеркнул Степанов.

Он также акцентировал внимание на важности гармонизации законодательства Украины с законодательством ЕС в сфере обращения лекарственных средств.

Кроме того, на совещании обсудили развитие социальной политики, остановившись на образовании эффективной системы накопительного пенсионного обеспечения для всех граждан, реформировании сферы социального страхования, установлении реального прожиточного минимума в соответствии с потребностями человека.

"Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать их к официальному трудоустройству", - подчеркнул Зеленский.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно, прежде всего, изменить философию, чтобы не только государство обеспечивало человека, но и гражданин накапливал себе на пенсию.

Министр разработала систему, по которой не предусматривается рост дефицита пенсионного фонда, однако, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3,5 тыс. до 7 тыс. грн. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, переходить по наследству. Хорошо, если у человека, наконец, появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

Отдельно на совещании была предложена новая система борьбы с бедностью. В частности, речь шла о внедрении понятий "домохозяйство" и "себестоимость содержания хозяйства". В этом аспекте рассматривалась модель возврата части налогов кормильцу. Также речь шла об увеличении количества рабочих мест путем либерализации трудового законодательства, повышение средней заработной платы.

Теги: #медицина #зеленский #пенсии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 09.03.2021
Зеленский планирует в текущем году посетить Вильнюс для участия в конференции по вопросам реформ в Украине – Жовква

Зеленский планирует в текущем году посетить Вильнюс для участия в конференции по вопросам реформ в Украине – Жовква

18:01 09.03.2021
Зеленский наградил Ирину Дерюгину, Валентину и Виту Семеренко орденом "За заслуги" II и III степени

Зеленский наградил Ирину Дерюгину, Валентину и Виту Семеренко орденом "За заслуги" II и III степени

17:11 09.03.2021
Вручение Шевченковской премии состоится 20 мая - Зеленский

Вручение Шевченковской премии состоится 20 мая - Зеленский

15:13 09.03.2021
Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

14:41 09.03.2021
Главным ответом на Covid-19 является вакцинация, а не локдаун - Зеленский

Главным ответом на Covid-19 является вакцинация, а не локдаун - Зеленский

11:57 09.03.2021
Я считаю, что украинский язык полностью защищен - Зеленский

Я считаю, что украинский язык полностью защищен - Зеленский

11:45 09.03.2021
Зеленский заявил о подготовке к "нормандской встрече"; если ее не будет, планирует встретиться с лидерами "четверки" отдельно

Зеленский заявил о подготовке к "нормандской встрече"; если ее не будет, планирует встретиться с лидерами "четверки" отдельно

10:58 09.03.2021
Центр противодейсвтвия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время – Зеленский

Центр противодейсвтвия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время – Зеленский

10:23 09.03.2021
Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве

Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве

09:36 09.03.2021
Зеленский исключил Саакашвили из Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства - указ

Зеленский исключил Саакашвили из Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства - указ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адвокат Порошенко требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове пятого президента на допрос

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

СБУ совместно с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина

ПОСЛЕДНЕЕ

СММ ОБСЕ зафиксировала более сотни нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки

Аваков обсудил с главой польского МВД подробности ДТП с украинским рейсовым автобусом

Премьеры Чехии и Венгрии посетят Израиль для опыта по вакцинации от COVID-19

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в феврале оставался повышенным

В Минобразования стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников

Греция допустила открытие страны для иностранных туристов после 14 мая

Аукционный комитет по продаже э/э по двухсторонним договорам согласовал отбор предложений по принципу максимальной цены

Адвокат Порошенко требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове пятого президента на допрос

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА