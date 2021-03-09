Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Продолжение реформы системы здравоохранения требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19, сообщается по итогам совещания о стратегии развития системы здравоохранения и социальной политики в Украине у президента Владимира Зеленского.

"Наша цель - это здоровый украинец. У каждого нашего гражданина должно быть доступ к высококачественным медицинским услугам. Необходимо обеспечить финансирование медицинских учреждений и, конечно, достойные зарплаты наших медиков", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов представил в ходе совещания систему перехода к эффективной страховой медицине, диверсификации источников и увеличения финансирования отрасли, развития новых учреждений для оказания высокоспециализированных услуг. Также он остановился на развитии профилактической составляющей здравоохранения.

"Наша стратегия содержит как крупные направления развития медицины, например повышение качества медицинской продукции, лекарств, бесперебойный доступ к инновационным лекарственных средств, стимулирования развития добровольного медицинского страхования, так и детализированные приложения, например, уменьшение количества женских онкологических заболеваний, улучшение оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - подчеркнул Степанов.

Он также акцентировал внимание на важности гармонизации законодательства Украины с законодательством ЕС в сфере обращения лекарственных средств.

Кроме того, на совещании обсудили развитие социальной политики, остановившись на образовании эффективной системы накопительного пенсионного обеспечения для всех граждан, реформировании сферы социального страхования, установлении реального прожиточного минимума в соответствии с потребностями человека.

"Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать их к официальному трудоустройству", - подчеркнул Зеленский.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно, прежде всего, изменить философию, чтобы не только государство обеспечивало человека, но и гражданин накапливал себе на пенсию.

Министр разработала систему, по которой не предусматривается рост дефицита пенсионного фонда, однако, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3,5 тыс. до 7 тыс. грн. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, переходить по наследству. Хорошо, если у человека, наконец, появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

Отдельно на совещании была предложена новая система борьбы с бедностью. В частности, речь шла о внедрении понятий "домохозяйство" и "себестоимость содержания хозяйства". В этом аспекте рассматривалась модель возврата части налогов кормильцу. Также речь шла об увеличении количества рабочих мест путем либерализации трудового законодательства, повышение средней заработной платы.