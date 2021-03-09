Аваков обсудил с главой польского МВД подробности ДТП с украинским рейсовым автобусом

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел телефонный разговор с главой министерства внутренних дел (МВД) Польши Мариушем Каминским, в ходе которого чиновники обсудили состояние пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с украинским рейсовым автобусом, произошедшего в Польше, а также расследование польских правоохранителей относительно причин аварии, сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник.

"Во время разговора, который состоялся сегодня, 9 марта, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил о состоянии госпитализированных и заверил, что полиция совместно с прокуратурой ведут постоянную работу по расследованию и установлением окончательных причин ДТП", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что 24 из 57 граждан Украины, которые пострадали в результате субботней ДТП украинского рейсового автобуса вблизи г. Радымно Подкарпатского воеводства, до сих пор находятся в медучреждениях, при этом двое из них - в тяжелом состоянии, хотя их жизни ничего не угрожает.

"В свою очередь, Арсен Аваков поблагодарил польского коллегу за помощь, оказанную нашим пострадавшим гражданам. Министр внутренних дел Украины высоко оценил профессионализм расследования причин аварии и оперативность отработки ситуации, когда для спасения людей были задействованы большие силы польских спасательных служб", - сообщают в МВД.

Там подчеркивают, что на месте аварии работали более 100 спасателей, полицейских и представителей Красного Креста. Также была привлечена тяжелая техника, вертолет и дроны.

В ходе беседы министры также обсудили стратегические вопросы сотрудничества ведомств двух стран и обмен опытом.

"В частности, что касается подобных спасательных операций и координации всех служб и ведомств при отработке оперативной обстановки в случае чрезвычайного происшествия. Стороны договорились о дальнейших шагах в этом направлении, о чем будет сообщено позже", - резюмируют в МВД.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.

При содействии консулов 24 человека отправили в Украину.

Позже стало известно, что польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса, который в Подкарпатском воеводстве республики попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять граждан Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.