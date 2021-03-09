Премьеры Чехии и Венгрии посетят Израиль для опыта по вакцинации от COVID-19

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с венгерским коллегой Виктором Орбаном в четверг намерены посетить Израиль для встречи с премьером Биньямином Нетаньяху для того, чтобы перенять израильский опыт в проведении вакцинации и производстве вакцин от COVID-19.

"Израиль - лидер в технологиях. Это наш традиционный партнер. Я думаю, это был бы крайне полезный визит", - говорится в заявлении Бабиша, распространенном западными СМИ.

Бабиш отметил, что планирует посетить крупный вакцинационный центр в Иерусалиме.

Представитель Орбана Берталан Хаваши в свою очередь заявил, что надеется в ходе этой трехсторонней встречи "сформировать тесное сотрудничество в борьбе с коронавирусом".

СМИ напоминают, что уже около 40% населения Израиля получили по две дозы вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.

На прошлой неделе Израиль согласовал с Австрией и Данией детали, касающиеся исследований и финансирования разработок производства вакцин от коронавируса следующего поколения. Бабиш заявил, что в ходе визита обсудит участие Чехии в этом проекте.

С целью расширения вакцинации в стране и для того, чтобы обойти трудности с поставками вакцин в Евросоюзе, Бабиш недавно посетил Венгрию и Сербию, где для вакцинации используют российский препарат "Спутник V" и китайскую вакцину компании Sinopharm.

Как напоминают СМИ, президент Чехии Милош Земан также направил запросы руководству России и Китая на поставку вакцин производства этих стран и объявил, что обе страны согласились предоставить препараты.

Ранее сообщалось, что среднесуточный прирост случаев COVID-19 в Чехии, высчитанный за 7 дней, с 14 февраля вырос с 70,75 на 100 тыс. жителей страны до 109,8 на 100 тыс. жителей страны. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, это является наихудшим показателем на душу населения в мире.

В Чехии за время пандемии COVID-19 выявили более 1,3 млн случаев заражения, свыше 22 тыс. инфицированных скончались.

В Венгрии общее количество диагностированных случаев коронавируса составляет более 475 тыс., число летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 16 тыс.